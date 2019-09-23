Publimetro'dan Galatasaray'a tepki: Falcao'ya saygısızlık

Galatasaray'ın yoğun maç temposu nedeniyle dinlendirilmek istenen Falcao'nun uzatma dakikalarında oyuna dahil olmasına ülkesinden tepki geldi.

Alerta Bogato adlı internet sitesinde, Falcao'nun yedek kalmasıyla ilgili "Galatasaray'da Falcao için beklenmedik karar" başlığı atılırken, AS Colombia'da ise "Galatasaray galibiyeti kaçırdı, Falcoa sadece 3 dakika oynadı" ifadeleriyle yıldız golcünün oyunda kaldığı 3 dakikada skoru değiştirecek bir şey yapamadığı yazıldı.

"FALCAO'YA SAYGISIZLIK YAPILDI"

Falcao hakkındaki karara en sert eleştiri Publimetro'dan geldi. Gazetede yer alan haberde, "Galatasaray'da Falcao'ya saygısızlık" manşeti yer aldı.

Haberin detayında Falcao'nun dinlendirilmek için yedek bırakıldığı ancak oyunun uzatma dakikalarında sahaya sürülmesinin "saygısızlık" olduğu belirtildi. Özellikle Jimmy Durmaz'ın Falcao'dan önce oyuna sürülmesinin şaşkınlık yarattığı ifade edildi. (FutbolArena)

