Pucca'dan olay Gülşen yorumu! ''Ağzının suyu aka aka kendini jiletleyen kadınlar!''

Pucca takma adıyla tanınan yazar Selen Pınar Işık, Twitter hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Pucca, Gülşen'in kalça dansına gelen tepkilere, şarkıcı Dan Reynolds'un yarı çıplak konserini paylaşarak yanıt verdi.

''AMME HİZMETİ''

Amerikan pop grubu Imagine Dragons'un solisti Dan Reynolds'un sahnede yarı çıplak şarkı söylediği anları paylaşan Pucca, ''Şunun konser videosuna ağzının suyu aka aka kendini jiletleyen kadınlar, 'Gülşen’e ilk 3 gün ben de destek verdim ama sonuncu olmamış!' diyor. Erkekleri zaten geçtim, ne dedikleri kimin umrunda bu konuda...'' yorumunu yaptı. Daha sonrasında Reynolds'un konser videosunu paylaşan Pucca, videoya ''Buyrun kardeşlerim. Amme hizmeti'' notunu düştü.

''GELECEĞİN MADONNA'SI''

Pucca'nın paylaşımının altına, ''Gülşen'le Dan Reynolds bir mi ya!'' ve ''Gülşen geleceğin Madonna'sı'' gibi yorumlar yapıldı.

PUCCA KİMDİR?

İzmir doğumlu Selen Pınar ışık, lisans etğimini Radyo Televizyon Sinema bölümü üzerine yaptı. Blog yazılarıyla dikkat çeken Işık, 2010 yılında yazılarını kitaplaştırmaya karar verdi ve 'Küçük Aptalın Dünyası' kitabını satışa sundu. Pucca takma adını kullanan Işık; Ve Geri Kalan Her Şey, Allah Beni Böyle Yaratmış, Ay Hadi İnşallah, O Adam Buraya Gelecek, PuCCa Günlük, Şimdi Biz Neyiz?, Peki Ya Şimdi? kitaplarını yayımladı.

2018 yılında attığı bir tweet nedeniyle evi aranan Işık; terör örgütü, halkı isyana sevk etme, uyuşturucu kullanmaya özendirme gibi suçlar nedeniyle gözaltına alındı. Işık, 1 yıl sonra görülen davada 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Selen Pınar Işık, 2015 yılında oyuncu Osman Karagöz ile dünyaevine girdi. Çiftin, Batı adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Ünlü çift, 2019 yılında boşandı.



