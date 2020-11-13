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Püf noktasını atlamayın! Her derde deva kıymalı tarhana çorbası tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 13.11.2020 08:06 | Son Güncelleme:
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Püf noktasını atlamayın! Her derde deva kıymalı tarhana çorbası tarifi

Çoğunlukla kış aylarında hastalıklardan korunmak için içtiğimiz tarhana çorbası, her mutfakta farklı yapılıyor ancak şifasından bir şey değişmiyor. Eğer bu tarifi denemediyseniz tarif defterinize mutlaka ekleyin çünkü bu kış vazgeçilmeziniz olacak. İşte bol şifalı tarhana çorbası tarifi.

Şifa dolu tarhana çorbasını daha önce kıymalı denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. . Protein dolu bir kase sıcak tarhana çorbası sizi hastalıklardan uzak tutacak.

KIYMALI TARHANA MALZEMELERİ

1 çay bardağı dolusu tarhana
100 gram kıyma
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı tereyağı
6 su bardağı sıcak et suyu ya da normal su
Tuz, karabiber

KIYMALI TARHANA YAPILIŞI

Tarhanayı ılık suda ıslatın ve çözünmesini sağlayın. (Tarhananız iri taneliyse blenderdan da geçirebilirsiniz).
Bu arada bir tencerede tereyağını eritin kıymayı ekleyin kavurun. Kavrulan kıymaya salça ilavesi yapın salçanın kokusu çıkana kadar karıştırın.
Çözünen tarhayı sürekli karıştırarak tencereye yavaş yavaş ilave edin. Suyunu koyun sürekli karıştırarak kaynamasını sağlayın. Baharatlarını ekleyin ve servis yapın.

PÜF NOKTASI: Tarhananızı tencereye ekledikten sonra sürekli karıştırın. Karışmaması halinde çorbanız topak topak olacaktır.


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