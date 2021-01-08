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Pursaklar Belediyesinden cadde ve sokaklarda adım adım temizlik

ANKARA HABERLERİ  | 08.01.2021 12:01 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın ilk ışıkları ile mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.İlçe genelinde mahallelerin tamamına bir program dahilinde hizmet götüren Pursaklar Belediyesi ekipleri temiz cadde ve sokaklar için gece gündüz vardiyası ile çalışmalarını yürüterek, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirip çözüme kavuşturuyor.İlçe temizliğinin en hassas noktalarından biri olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşerilerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz her gün düzenli olarak özverili olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın ilk ışıkları ile mahallelerde evsel atıkların toplanmasından cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.
İlçe genelinde mahallelerin tamamına bir program dahilinde hizmet götüren Pursaklar Belediyesi ekipleri temiz cadde ve sokaklar için gece gündüz vardiyası ile çalışmalarını yürüterek, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirip çözüme kavuşturuyor.
İlçe temizliğinin en hassas noktalarından biri olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşerilerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz her gün düzenli olarak özverili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Pursaklar bizim evimiz, evimizi temiz tutmalıyız. Özellikle de yaşamakta olduğumuz korona virüs salgınında temizliğin önemini bir kez daha anladık. Bu süreçte de görüldüğü üzere sağlıklı yarınlar için çevremizi temiz tutmak konusunda hemşerilerimiz daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

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