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Pursaklar heyecanla beklenen kar yağışına hazır

13.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Pursaklar Belediyesi, etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle hazırlıklarını tamamlayarak gereken tedbirleri aldı.Meteoroloji yetkililerinin Ankara için yaptığı kar yağışı uyarısıyla birlikte Pursaklar Belediyesi, vatandaşların herhangi bir zorluk yaşamaması için gereken tedbirleri aldı.

Pursaklar Belediyesi, etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle hazırlıklarını tamamlayarak gereken tedbirleri aldı.
Meteoroloji yetkililerinin Ankara için yaptığı kar yağışı uyarısıyla birlikte Pursaklar Belediyesi, vatandaşların herhangi bir zorluk yaşamaması için gereken tedbirleri aldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun kar yağışına anında müdahale eden ve ana caddelerin yanı sıra tüm sokakları da trafiğe açık tutan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı ve buzlanmada yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve yayaların güven içinde yürüyebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını tamamladı. Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Kar berekettir, rahmettir"
Özlemle beklenen kar için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ekiplerimiz kar yağışı sürecinde mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat çalışacak. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Yağışın az olması nedeniyle barajlarımızda su seviyesi tükenme noktasına geldi. Kar berekettir, rahmettir. Kar su demektir. Kar tüm insanlar için önemli bir doğal kaynaktır. Pursaklar’da aldığımız önlemlerle hiçbir sorun yaşanmadan bol yağışlı günler geçirmeyi ümit ediyoruz. Belediye olarak bizler de heyecanla beklediğimiz karla mücadeleye hazırız" dedi.

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