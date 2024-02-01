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Pursaklar’da hava soğuk, sokaklar sımsıcak

İHA İHA
01.02.2024 11:47 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Seçildiği günden bu zamana geçen sürede Pursaklılara hizmet etmek adına kültürden sanata, eğitimden spora, ulaşımdan sağlığa, bilimden teknolojiye birçok farklı alanda yatırımlara imza atan Pursaklar Belediye Başkanı ve AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pursaklar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Çetin, ziyaretin ardından MHP Pursaklar İlçe Başkanı Veysel Yıldırım ve AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan ile sokak sokak gezerek Pursaklar esnafını ziyaret etti.

“DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Cumhur İttifakı’nın Pursaklar’da tarih yazacağını belirten Çetin, “AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatımız ve Cumhur İttifakı Ortağımız MHP Pursaklar İlçe Teşkilatımız ile Yunus Emre Caddesi esnaflarımızı ve hemşehrilerimizi selamladık. Esnaflarımıza bol bereketli kazançlar diledik. Daha yapacak çok işimiz var. Pursaklar için daha çok hayallerimiz var. Bütün hemşehrilerimizin oyuna talibim. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza, ilgi, alaka ve yoğun teveccühlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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