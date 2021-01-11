YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pursaklar’da parklar ve yürüyüş yolları yenileniyor

Pursaklar’da parklar ve yürüyüş yolları yenileniyor

11.01.2021 11:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pursaklar’ın birçok noktasına parklar ve yürüyüş yolları inşa eden Pursaklar Belediyesi, var olan parkları, yürüyüş yollarını yeniliyor ve yenilerini inşa etmeye devam ediyor.Pursaklar Belediyesi, sağlıklı yaşama destek amacıyla hem mevcut parkları, yürüme yollarını yeniliyor hem de yenilerini inşa ediyor.

Pursaklar’ın birçok noktasına parklar ve yürüyüş yolları inşa eden Pursaklar Belediyesi, var olan parkları, yürüyüş yollarını yeniliyor ve yenilerini inşa etmeye devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi, sağlıklı yaşama destek amacıyla hem mevcut parkları, yürüme yollarını yeniliyor hem de yenilerini inşa ediyor. Bu kapsamda ilçe sakinlerinin çocukları ile birlikte huzur ve güven içerisinde parklarda vakit geçirebilmeleri için eskiyen park ve yürüyüş yollarındaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, yapımına başlanacak olan yeni park ve yürüyüş yollarında da denetimlerde bulundu. Ayrıca Saray Fatih Mahallesinde yürüyüş yolu yapım çalışmalarına da devam eden Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilce genelindeki parklarda vatandaşların yürüyüş ve spor yapmak için kullandığı yumuşak zeminleri de yeniliyor.
‘‘Pursaklar’ın dört bir yanında gerçekleştirilen yeni parklarla ilçemize bambaşka bir hava katıyoruz’’
Sporu ilçe genelinde yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Günün koşuşturmacası içinde insanların kendilerine zaman ayırabilecekleri, sağlıklı bir yaşam için spor yapabilecekleri mekanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Pursaklar’ın dört bir yanında gerçekleştirilen yeni parklarla ilçemize bambaşka bir hava kattık. Sporun temeli olan koşu ve yürüyüş yollarını yapıyoruz. Parklarda yürüyüş yollarımızın kalitesini artırmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Hem yürüyüş hem de dinlence alanı olarak kullanılacak bu yollar, ilçemizin en gözde yerlerinden biri haline gelecek" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
1/

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:01
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Ataselin Eczanesi
Cankaya
Bensu Eczanesi
Cankaya
Galleria Eczanesi
Cankaya
Mert Yaşam Eczanesi
Cankaya
Mithatpaşa Plus Eczanesi
Cankaya
Salkım Söğüt Eczanesi
Cankaya
Topaloğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Mamak’ta yol açma çalışmaları hızla sürüyor

Mamak’ta yol açma çalışmaları hızla sürüyor

Rekabetin tavan yaptığı maçta gülen taraf Mamak oldu

Rekabetin tavan yaptığı maçta gülen taraf Mamak oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadın sağlığını önceleyen proje

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadın sağlığını önceleyen proje

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadın sağlığını önceleyen proje

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadın sağlığını önceleyen proje

Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 20 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak

Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 20 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak

Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak

Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.