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Pursaklar’da Ramazan davulcuları iş başında

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan ayında uygulanacak tedbirlerle ilgili yayınlanan genelge kapsamında, Pursaklar Belediyesi, Ramazan davulcularını belirledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan ayında uygulanacak tedbirlerle ilgili yayınlanan genelge kapsamında, Pursaklar Belediyesi, Ramazan davulcularını belirledi. Davulcular, Pursaklar’ın dört bir yanına dağıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadelede Ramazan’da uygulanacak tedbirlerle ilgili yayınlanan genelge kapsamında Pursaklar Belediyesi, Ramazan davulcularını belirledi. İlçede geleneğin yaşatılması amacıyla, sahur vaktinin geleneksel habercileri, Pursaklar’ın dört bir yanına dağıldı.
İlk sahur gecesi ile birlikte görevlerine başlayan davulcuların söyledikleri manilerle ve davul sesleriyle uyanan vatandaşlar ise sahur için sofra hazırlıklarını yaptı.
Ramazan davulcusunun bir gelenek olduğunu belirten vatandaşlar, ‘‘Ramazan ayında sahurlarda çocuklarımız, balkona çıkıp davulcuları izliyorlar. Bizde çocukluğumuzda davul seslerini duymayı dört gözle beklerdik. Bu geleneğin sürdürülmesinden son derece mutluyuz’’ dedi.

‘‘Davulculuk kültürünü yaşatmaktan yanayız ve bu yıl da bu geleneğimiz devam edecek’’
Pursaklar’da bu yılda geleneğin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise "Korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Ramazan ayının bereketini ve huzurunu idrak ettiğimiz bu günlerde, korona virüsün geleneksel Ramazan kültürümüzü engellemesine izin vermeyerek tüm mahallelerimizde hemşehrilerimizi sahura kaldırmak üzere davulcularımızı görevlendirdik. Davulculuk kültürünü yaşatmaktan yanayız ve bu yıl da bu geleneğimiz devam edecek. Ramazan-ı Şerif ayını en iyi şekilde idrak ederek, İnşallah bu virüsten kurtulmanın sevincini bayramda yaşarız. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif’i mübarek olsun. Her sene olduğu gibi Cenab-ı Allah bu sene de orucumuzu hakkıyla tutmayı nasip etsin’’ dedi.

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