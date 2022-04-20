Putin’e yakınlığıyla biliniyordu! Eski Kremlin yetkilisi Vladislav Avayev, hamile eşi ve kızıyla evinde ölü bulundu

Rusya ve Ukrayna savaşında bölgeden çatışma sesleri yükselirken dünya iki ülkenin barışını bekliyor. Moskova ve Kiev’de yaşan gelişmeleri takip eden dünya basını bu kez Rusya’dan gelen bir ölüm haberiyle şaşırdı. Eski Kremlin yetkilisi ve Gazprombank başkan yardımcısı Vladislav Avayev, 47 yaşındaki eşi Yelena ve 13 yaşındaki kızı Maria, lüks dairelerinde ölü olarak bulundu. Ailenin cansız bedenlerini büyük kızları Anastasia’nın bulduğu belirtildi.

BÜYÜK KIZIN İFADESİNDEKİ DETAY DİKKATLERİ ÇEKTİ

Ailesini ziyaret etmek için eve geldiğini belirten Anastasia karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Annesi, babası ve kardeşini kanlar içinde yerde yatarken bulan Anastasia, polislere, daireye girdiklerinde silahın babasının cesedinin elinde olduğunu söyledi. Anastasia'nın ifadesinde dairenin kapısının içeriden kilitlendiği de yer aldı.

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Avayev ailesine yakın isimler Rusya’nın önde gelen bankalarından biri olan Gazprombank'ta üst düzey bir yönetici olarak çalıaşn Vladislav’ın yaptırımlardan bunalarak kendisini öldürdüğünü iddia etti. Olaya ilişkin bir diğer iddia ise ihanet şüphelerini gündeme getirdi. Avayev’in eşinin şöforleriyle bir ilişkisi olduğunu ve bu yasak aşktan hamile kaldığı öne sürüldü. Avayev'in eşinin başka bir ilişkisi olduğunu öğrendiği anda karısını ve kızını öldürdüğü söylendi.



