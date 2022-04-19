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Rus devlet televizyonu işgalin uzama nedenini anlattı! “Ukrayna’ya değil NATO’ya karşı savaşıyoruz”

19.04.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vladimir Putin'in üst düzey bir müttefiki olan Russia Today'in baş editörü Margarita Simonyan, devlet kontrolündeki Russia 1 televizyon kanalında uzmanlarla birlikte Ukrayna işgalini değerlendirdi. Margarita Simonyan Ukrayna işgalinin uzama nedeninin NATO’nun hatası olduğunu savundu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 53. gününe girildi. 24 Şuba’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’yı işgal eden Rus askerleri ciddi kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna askerleri ve sivillerin şiddetli direnişle karşılaşan Rus askeri tamamen zafer kazanamadı.

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Rusya devlet kontrolündeki televizyon kanalı Russia-1’de Rusya’nın Ukrayna işgalinin uzun sürmesinin nedenleri masaya yatırıldı. Rus uzmanlar Ukrayna'ya değil NATO'ya karşı bir savaş olduğu için Rusya'nın henüz savaşını kazanmadığını iddia etti.

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“NESNEL NEDENLERİ OLMALI”

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Vladimir Putin'in üst düzey bir müttefiki olan Russia Today'in baş editörü Margarita Simonyan, Russia 1 kanalındaki programda, “Ukrayna’ya karşı savşamıyoruz. İBüyük silahlı bir düşmanla mücadele ediyoruz. Rusya'nın orada tüm NATO'yla savaşması o kadar basit değil. Henüz kazanmamamızın nesnel nedenleri olmalı. Tamamen onların hatası. İsgalin uzama nedeni NATO. Şikayet etmek yerine ordumuzun ve başkomutanımızın kazanmasına yardım etmeliyiz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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