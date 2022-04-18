Putin’in en yakın arkadaşıydı! Rus liderin restinden sonra eşi devreye girdi

67 yaşındaki Viktor Medvedchuk, kuşatma altındaki Mariupol kentinde 28 yaşındaki İngiliz Aiden Aslin'in savaştığı sırada Ukrayna'daki güvenlik servisi casusları tarafından düzenlenen bir baskında yakalandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kanada’nın devlet radyo ve televizyon yayıncısı Canadian Broadcasting Corporation’a yaptığı açıklamada Putin’in Viktor Medvedçuk'un iadesiyle ilgilenmediğini söyledi. Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana ise takas için çağrıda bulundu.

“YAKINLARINA SESLENDİ”

Vatana ihanet suçundan yargılanan ve Rus işgalin başladığı ilk günlerde ev hapsinden kaçan Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Oksana Medvedçuk, “Ben, Ukrayna muhalif politikacı Viktor Medvedchyuk'un eşi Oxana Marchenko. Yakalanan Büyük Britanya vatandaşlarının Aiden Aslin ve Shaun Pinner'ın akrabalarına sesleniyorum. Ülkenizin Başbakanı Boris Johnson'dan Ukrayna liderliğini etkilemesini ve Aiden ile Shaun'un kocam Viktor Medvedchyuk karşılığında serbest bırakılmasını sağlamasını istemek sizin gücünüzdedir” ifadelerini kullandı.



