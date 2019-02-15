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Putin Soçi zirvesinin ardından judo yaptı

sesamos sesamos
DÜNYA  | 15.02.2019 05:33 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gerçekleştirilen Suriye konulu toplantının ardından Soçi’de judo yaptı.

Putin’in zirve sonrası gerçekleştirdiği judo programı renkli görüntüler oluşturdu.

Putin'den Soçi zirvesi sonrası judo

Rusya’nın Soçi şehrinde gerçekleşen Suriye konulu Soçi zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında gerçekleştirildi.
Zirvenin ardından Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko’nun da katıldığı yemekte buluşan liderler yemeğin ardından Soçi’den ayrıldı.
Erdoğan’ı havaalanına kadar uğurlayan Putin, uğurlamanın ardından sürpriz bir şekilde bir spor salonuna gitti.
Rus lider Putin, Erdoğan’ı havaalanında uğurladıktan sonra bir spor salonuna giderek burada sporcularla buluştu. Rusya’nın olimpiyatlara göndereceği judocularla sohbet eden Putin daha sonra judo kıyafetlerini giyerek tatamiye çıktı. Putin’in zirve sonrası gerçekleştirdiği judo programı renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
rusya putin judo soçi zirvesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eli kanlı muslumanlarin katili( çecen,suriye ve daha nicelerinin)
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