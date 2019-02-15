Putin Soçi zirvesinin ardından judo yaptı

Erdoğan’ı havaalanına kadar uğurlayan Putin, uğurlamanın ardından sürpriz bir şekilde bir spor salonuna gitti.

Rus lider Putin, Erdoğan’ı havaalanında uğurladıktan sonra bir spor salonuna giderek burada sporcularla buluştu. Rusya’nın olimpiyatlara göndereceği judocularla sohbet eden Putin daha sonra judo kıyafetlerini giyerek tatamiye çıktı. Putin’in zirve sonrası gerçekleştirdiği judo programı renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)