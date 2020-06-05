YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Pütürge Kaymakamı Aydın: "Şu ana kadar depremden dolayı olumsuz bir durum yok"

Pütürge Kaymakamı Aydın: "Şu ana kadar depremden dolayı olumsuz bir durum yok"

MALATYA HABERLERİ  | 05.06.2020 22:12 | Son Güncelleme

Pütürge Kaymakamı Aydın: "Şu ana kadar depremden dolayı olumsuz bir durum yok"

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durumun bulunmadığını, tarama faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, ekiplerin hemen sahaya çıkarak araştırma ve tarama faaliyeti başlattıklarını söyledi.

Şu ana kadar depremden dolayı ilçe genelinde herhangi olumsuzluğun olmadığını belirten Aydın, "Köylerimizi de jandarma personelimiz marifetiyle taradık ve tarama faaliyetini sürdürüyoruz. Allah'a şükür şu ana kadar olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yangında evsiz kalan aileye Büyükşehir’den yardım eli

Yangında evsiz kalan aileye Büyükşehir’den yardım eli

Banka sırasını kaybettiler, sosyal mesafeyi unuttular

Banka sırasını kaybettiler, sosyal mesafeyi unuttular

Pazaryeri İlçe Stadyumu’nda cuma namazı kılındı

Pazaryeri İlçe Stadyumu’nda cuma namazı kılındı

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Malatya şivesiyle çevre günü mesajı

Malatya şivesiyle çevre günü mesajı

Malatya Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:09
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:24
Akşam
19:54
Yatsı
21:34

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Barış Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Ferah Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Erşan ailesinin mutlu günü

Erşan ailesinin mutlu günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.