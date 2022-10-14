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PYBS 2022 İOKBS bursu yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2022 İOKBS bursu tarihi!

14.10.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PYBS burslarının (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) hangi tarihte yatacağı, 23 Eylül Cuma günü bursluluk sonuçlarının (İOKBS) açıklanmasının ardından merak konusu oldu. burs kazanan öğrenciler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, PYBS (İOKBS) bursu yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatacak?

PYBS 2022 İOKBS bursu yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2022 İOKBS bursu tarihi!

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül Cuma günü erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilecek olan bursların hangi aylarda yatacağına ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki, PYBS (İOKBS) bursu yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatacak?

İOKBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ GÜN?

PYBS sınav sonuçları 23 Eylül Cuma günü açıklanmıştı.

Sonuçların ardından bursların hangi aylarda yatacağı da netlik kazanmış oldı.

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemeleri Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılacak.

Bursa hak kazanan öğrenciler sonuçlarını e-Okul üzerinden sorgulayabilecek.

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