PYBS 2022 İOKBS bursu yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2022 İOKBS bursu tarihi!

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül Cuma günü erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilecek olan bursların hangi aylarda yatacağına ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki, PYBS (İOKBS) bursu yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatacak?

İOKBS BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ GÜN?

PYBS sınav sonuçları 23 Eylül Cuma günü açıklanmıştı.

Sonuçların ardından bursların hangi aylarda yatacağı da netlik kazanmış oldı.

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemeleri Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılacak.

Bursa hak kazanan öğrenciler sonuçlarını e-Okul üzerinden sorgulayabilecek.

