Qatar Airways, Dünya Kupası maçlarını canlı yayınlayacak

Qatar Airways Oryx One Uçak İçi Eğlence sistemi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile özel bir röportaj da dahil olmak üzere, futbolla ilgili 180'den fazla başlığa ev sahipliği yapacak. FIFA Dünya Kupası Katar 2022 sırasında, Resmi Havayolu, Dünya Kupası maçlarının ve diğer önemli spor etkinliklerinin doğrudan yolcuların kişisel cihazlarına ücretsiz olarak canlı yayınlanmasını sağlayacak. Qatar Airways LIVE TV, Boeing 777, Boeing 787-9 ve Airbus A350 uçaklarında mevcut olacak.

Qatar Airways Group CEO'su Sayın Akbar Al Baker şunları söyledi: “FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 18 günden az bir süre kaldı, uçak içi kutlamalarımızın başladığını duyurmaktan heyecan duyuyorum. Qatar Airways ile seyahat eden yolcuların bu turnuvanın heyecanına kapılmalarını ve FIFA World Cup Qatar 2022 Resmi Havayolu Ortağı tarafından sunulan bir dizi özel ürünün keyfini çıkarmalarını umuyorum.”

Eşsiz bir futbol seyahati yolculuğuna zemin hazırlayan uçak kabinleri, FIFA'dan ilham alan koltuk örtüsü ve yastıklarla donatılacak.

First ve Business Class yolcuları, maçların her birinde müşterilerimize eşlik etmek üzere tasarlanmış, cep telefonlarını, maç biletlerini ve diğer temel eşyalarını taşımak için son derece kullanışlı olan FIFA sınırlı üretim hediye çantalarının keyfini çıkarabilir. Ayrıca FIFA markalı özel futbol forması tarzı ev kıyafetleri, hatıralık minderler, menü tasarımları, kulaklıklar ve diğer yemek aksesuarları da sunumu tamamlayacak.

Economy Class'ta seyahat eden yolcular, FIFA markalı canlı renkli kulaklıklar, yastıklar ve özel FIFA baskılı tasarımına sahip temel kitlerden başlayarak, tümü tüm yolcular için heyecan verici ve benzersiz bir deneyim sağlayan bir dizi ürünün keyfini çıkaracak.

Tüm kabinlerdeki uçak mutfağı, maç zamanlarının favorilerinden ilham alınarak, etkinlik yemek tezgahlarından, popüler stadyum atıştırmalıklarından ve evden maç izlerken keyif alınan rahat yiyeceklerden ilham alınmıştır.

Futbol ruhu, en genç hayranlarımızı eğlendirmek için futbol temalı genç gezgin paketleri ve peluş oyuncaklar ile Qatar Airways'in Oryx Çocuk Kulübü'nü de kapsayacak.

