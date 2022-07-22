QNB Finansbank kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla EBRD’den 50 milyon dolar kaynak sağladı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) kadın girişimcilere destek programı kapsamından iki yıl vadeli toplam 50 milyon dolar kaynak sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, sahibi veya yöneticisi kadın olan işletmelere 50 milyon dolar kaynak sağladı. Banka, kadınların iş hayatındaki varlığı, teknik ve finansal yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve ekonomiye katılımlarını desteklemek yönünde önemli bir adım atarken kapsayıcı sürdürülebilirlik politikalarıyla kadın liderliğindeki KOBİ’lere destek sağlayacak.

Program kapsamına ek olarak QNB Finansbank, bu işletmelere, geliştirecekleri kapsayıcı ürün ve hizmetlere yönelik teknik danışmanlık için Avrupa Birliği’nden (AB) hibe fon sağlama imkanına da sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, QNB Finansbank olarak sürdürülebilir ekonomik kalkınmada kadınların iş hayatına katılımının öneminin büyük olduğuna inandıklarını belirterek, "Gerek banka içi uygulamalarımızda gerekse sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi perspektifi ile hareket ediyoruz. Kadın girişimcilerin güçlendirilmesi sürdürülebilirlik stratejimizin ana hedeflerinden biri. EBRD’den sağladığımız bu yeni kaynak ile işletme sahibi kadınlarımızı desteklemeye devam ederken Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 2014'de EBRD’nin 300 milyon avro tutarındaki Kadın Girişimcilik Programı kapsamında sağladığı kaynakların kullandırımını en hızlı gerçekleştiren ve 2017'de ikinci kredi dilimine hak kazanan ilk Türk bankası olan QNB Finansbank’ın yeni yapılan anlaşmayla beraber kapsayıcı sürdürülebilir büyümeyi destek için sağlayacağı toplam fon miktarı 150 milyon dolara ulaşacak.

