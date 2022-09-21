QUA Granite yeni ürünleriyle Cersaie Fuarı'na katılacak

İSTANBUL (AA) - QUA Granite, dünya seramik sektörünün bir araya geldiği Cersaie Fuarı’nda, 7 mm’lik yeni ince formlu ürünlerini sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen teknik granit üreticisi QUA Granite, dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie’de, son teknolojiyle üretilen yeni tasarım ürünlerini görücüye çıkaracak. Sektörün önde gelen temsilci ve profesyonellerini ağırlayan fuar, 26-30 Eylül'de Bologna’da gerçekleşecek.

Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, çevre üretim teknolojisi, binaların yükünü azaltan hafifliği, üstün dayanıklılık ve estetik görünümüyle hayal gücünün ilham kaynağı olan 7 mm’lik ürünleriyle fuarda yerini alacak.

QUA Granite’in fuarda dünyaya tanıtacağı bir diğer ürünü ise Sukha Bookmatch olacak. 60x120 ebatlarında, 8 farklı yüzeye sahip olan Sukha Bookmatch, tüketicilerin tercihine göre 4 farklı şekilde kombinlenme özelliği ile ön plana çıkıyor.

Prestijli mimariye fikirler sunan QUA Granite, bu yıl sektör profesyonellerini Cersaie Fuarı'da 19. Hall'de yer alan C64 ve D63 numaralı stantlarında ağırlayacak.

