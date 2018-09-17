Quaresma: Chelsea'de oynarken 3 kişinin silahlı saldırısına uğradım

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Portekiz kanalı SIC’te yayınlanan “Alta Definiçao” isimli programda hayatını anlatırken samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alkole ve uyuşturucuya bulaşmanın kolay olduğu bir yerde büyüdüğünü belirten Portekizli yıldız, “Benimle büyüyen çocukların bir çoğu bu yola saptı. Ben ise sahaları, stadyumları, futbol topunu seçtim” dedi.

İnsanların çoğu zaman kendisine ön yargıyla baktığı belirten Quaresma, “Daha gençken, insanların neden benim hatalarımı aradığını ve bana ön yargıyla baktıklarını anlayamıyordum. Şimdi 34 yaşındayım ve diğerlerinin düşünceleri beni etkilemiyor. Gazeteleri açıp eleştirileri okuyan biri olmadım. Diğerlerinin nasıl oynadığıma dair fikirlerine ihtiyacım olmadı” ifadelerini kullandı.

"Portekiz'de saygı görmedim"

Sahada ve okul sıralarında her zaman hedef olduğunu belirten Quaresma, “Bir keresinde okulda bir çocuk kaybolmuştu. Bazı çocuklar çıkıp, ‘Yaptıysa bu çingene yapmıştır’ dediler. Gençken, yetenekli olduğumu ama bir yere ulaşamayacağımı söylediler. Bu tip sözler bana hep güç verdi” dedi.