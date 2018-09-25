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Quaresma'dan kenarda Şenol Güneş'e şok hareket

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.09.2018 08:18 | Son Güncelleme

Ricardo Quaresma, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 91. dakikasında oyundan alınınca kendisine el uzatan Şenol Güneş'in elini ittirdi.

Quaresma'dan kenarda Şenol Güneş'e şok hareket

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sırasında oyundan alınan Ricardo Quaresma yine maça damga vuran bir harekete imza attı.

Maça damga vuran anlardan biri ise Quaresma'nın oyundan alındığı zaman gerçekleşti. Quaresma, 90+1. dakikada oyundan alındı ve yerine Necip Uysal girdi. Quaresma yavaş yavaş kenara geldi. Bu sırada kendisini karşılayan teknik direktör Şenol Güneş'in elini ittirdi. Şenol Güneş bu harekete bir tepki vermedi. Ricardo Quaresma'nın ise bir hayli üzgün olduğu gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş quaresma Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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