Quaresma'dan kenarda Şenol Güneş'e şok hareket

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sırasında oyundan alınan Ricardo Quaresma yine maça damga vuran bir harekete imza attı.

Maça damga vuran anlardan biri ise Quaresma'nın oyundan alındığı zaman gerçekleşti. Quaresma, 90+1. dakikada oyundan alındı ve yerine Necip Uysal girdi. Quaresma yavaş yavaş kenara geldi. Bu sırada kendisini karşılayan teknik direktör Şenol Güneş'in elini ittirdi. Şenol Güneş bu harekete bir tepki vermedi. Ricardo Quaresma'nın ise bir hayli üzgün olduğu gözlendi.

