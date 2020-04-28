Quaresma'dan Messi ve Ronaldo örneği

Şimdilerde Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma ülkesi Portekiz'de Porto günleri ve eski hocası Jesualdo Ferreira ile ilgili röportaj verdi.
Quaresma kendisini saha içinde en çok rahat ettiren teknik adamın Jesualdo Ferreira olduğunu söyleyerek idman performansını ve savunma yapmayı sevmediğini anlattı.
"Cristiano Ronaldo'nun savunma çalıştığını gördünüz mü? Hayır. Messi'nin savunma yaptığını gördünüz mü? Hayır. Bana sorarsanız ben de sevmiyorum ama hiç bir antrenörüm bana çalışkan olmadığımı söyleyemez"
"Kariyerim boyunca beni en çok anlayan kişi Jesualdo Ferreira'ydı. İdmanlarda bana çok çektirirdi ama maç zamanı her şey değişiyordu. Porto'da bana verdiği özgürlük ve güven duygusunu en çok onunla yaşadım. Ben de yeteneklerimden nasıl yararlanacağımı biliyordum"
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