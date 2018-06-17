Quaresma için Beşiktaş'a 12 milyon euroluk teklif!

Beşiktaş’a Çin’den ikinci piyango... 33 yaşındaki Tosic’i 4.5 milyon euroya Uzakdoğu’ya yollayan Siyah-Beyazlılar’a, bir teklif de Quaresma için geldi. Guangzhou kulübünün, Beşiktaş’a 12 milyon
euro bonservis bedeli önerdiği, Portekizli yıldıza da yıllık 6 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi şimdilik bu teklifi beklemeye aldı. Çünkü Guangzhou dışında birkaç Çin ekibinin daha Q7 ile ilgilendiği, 34 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda göstereceği performansla fiyatını daha da arttırabileceği düşünülüyor.
Siyah-Beyazlı yönetim, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde buradan gelecek paranın tamamını transferde kullanacak.
Quaresma sezonu 38 resmi maçta 5 gol 12 asistlik performansla tamamladı.
(Fanatik)
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