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Quaresma için Beşiktaş'a 12 milyon euroluk teklif!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Tosic’i 4.5 milyon euroya Çin’e yollayan Beşiktaş’a bir piyango daha... 34 yaşındaki Quaresma için Guangzhou’dan 12 milyon euroluk teklif geldi. Anlaşma gerçekleşirse, bu paranın tamamı transferde kullanılacak.

Quaresma için Beşiktaş'a 12 milyon euroluk teklif!

Beşiktaş’a Çin’den ikinci piyango... 33 yaşındaki Tosic’i 4.5 milyon euroya Uzakdoğu’ya yollayan Siyah-Beyazlılar’a, bir teklif de Quaresma için geldi. Guangzhou kulübünün, Beşiktaş’a 12 milyon
euro bonservis bedeli önerdiği, Portekizli yıldıza da yıllık 6 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi şimdilik bu teklifi beklemeye aldı. Çünkü Guangzhou dışında birkaç Çin ekibinin daha Q7 ile ilgilendiği, 34 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda göstereceği performansla fiyatını daha da arttırabileceği düşünülüyor.

Siyah-Beyazlı yönetim, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde buradan gelecek paranın tamamını transferde kullanacak.

Quaresma sezonu 38 resmi maçta 5 gol 12 asistlik performansla tamamladı.

(Fanatik)

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Beşiktaş ricardo quaresma

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