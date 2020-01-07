Quaresma için Göztepe iddiası

Ara dönemde yeni bir takıma geçmesi gündeme gelen Quaresma'nın Göztepe'ye önerildiği öğrenilirken, yıldız futbolcunun milli takımından yakın arkadaşı olan kaleci Beto'nun da transfer için devrede olduğu ifade edildi.

MALİYETİYLE İLGİLİ HESAPLAR YAPILIYOR

Quaresma'nın Beto'yla iletişim halinde olduğu, Göztepe ve İzmir'le ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. İkinci yarıda Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak Göz-Göz'de yönetimin Quaresma'nın maliyetiyle ilgili hesaplar yapmaya başladığı ileri sürüldü. Hücum bölgesine yıldız transfer yapmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil'in Quaresma için şartları zorlaması bekleniyor.

SEZON BAŞINDA KASIMPAŞA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Sporting Lizbon'da kariyerine başlayıp Porto, Inter, Chelsea ve Barcelona gibi dünya devlerinde top koşturan Portekizli, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlılarda 3 sezon oynadıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz'e giden deneyimli futbolcu, 2015-2016'da tekrar Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, bu sezon başında Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'da 13 maça çıkan oyuncu 3 golle oynadı. Göztepe'nin ara dönemde en az 3 futbolcuyu kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.