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Quaresma'nın oğlu paylaştı, gerçek ortaya çıktı! Yıldız oyuncunun oğlu babasının Beşiktaş'a dönmeme sebebi olarak Samet Aybaba'yı gösterdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 17:14 | Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi olan Ricardo Quaresma için transfer döneminde Beşiktaş'a döneceği yönünde iddialar ortaya atılırken transfer gerçekleşmemişti. Yıldız ismin oğlu abasının Beşiktaş'a dönmeme sebebinin Samet Aybaba'nın açıklamaları olduğunu söylerken, Quaresma'nın kendisi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Ricardo Quaresma'nın transfer döneminde tekrar Beşiktaş ile anılırken, Portekizli yıldızın oğlundan sürpriz bir açıklama geldi.

Portekizli yıldızın oğlu Ricky Quaresma, babasının Beşiktaş'a dönmeme sebebinin Samet Aybaba'nın açıklamaları olduğunu söyledi. Quaresma'nın kendisi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

OĞLUNUN PAYLAŞIMI

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Samet Aybaba'nın babası için yaptığı açıklamaları alıntılayan Ricky Quaresma, sosyal medya hesabından, "Beşiktaş'a neden geri gelmediğini soruyorsunuz? İşte babamın geri dönmemesinin sebebi" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞİME SAYGI DUYUN"

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Bu paylaşımın ardından Quaresma'nın kendisi de resmi sosyal medya hesabından Samet Aybaba'nın sözlerini paylaşarak, "Benim geçmişime saygı duyun" sözlerini paylaştı.

NE YAŞANMIŞTI?

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Aralık ayında Ricardo Quaresma'nın olası transferi için taraftardan gelen soruya, "Daha neler. Ne yapacağız olum Quaresma'yı" şeklinde cevap vermişti.

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