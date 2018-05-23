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Quaresma Sneijder'in yanına gidiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.05.2018 08:20 | Son Güncelleme

Ayrılık sinyali veren Portekizli yıldız Ricardo Quaresma Çin’e değil Katar’a gidecek. Sneijder’in takım arkadaşı olma ihtimali büyük.

Kartal'dan bir yıldız daha kayıyor.

Yeni adresi belli oldu

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Dünya Kupası öncesi tatilde stres atan Quaresma’nın ayrılık söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi.

Dünya Kupası öncesi tatilde stres atan Quaresma’nın ayrılık söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi.
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Çin’e gideceği iddia edilen Q7, ‘Beşiktaş’a her şey için teşekkürler’ mesajı atınca ‘Tamam iş bitmiş’ yorumları yapıldı.

Çin’e gideceği iddia edilen Q7, ‘Beşiktaş’a her şey için teşekkürler’ mesajı atınca ‘Tamam iş bitmiş’ yorumları yapıldı.
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Akşam’ın haberine göre Quaresma, Çin’e değil Katar’a gitmeye çok yakın.

Akşam’ın haberine göre Quaresma, Çin’e değil Katar’a gitmeye çok yakın.
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Daha önce Bülent Uygun’un eski takımı Al Gharafa’nın transfer listesinde yer alan Quaresma, tercihini büyük ihtimalle bu takımdan yana kullanacak.

Daha önce Bülent Uygun’un eski takımı Al Gharafa’nın transfer listesinde yer alan Quaresma, tercihini büyük ihtimalle bu takımdan yana kullanacak.
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Daha önce de Katar’da Al Ahli takımında oynayan Quaresma’ya eski takımına geri dönmesi için de cazip teklifler olduğu belirtiliyor.

Daha önce de Katar’da Al Ahli takımında oynayan Quaresma’ya eski takımına geri dönmesi için de cazip teklifler olduğu belirtiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş quaresma

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