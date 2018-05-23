Quaresma Sneijder'in yanına gidiyor

Kartal'dan bir yıldız daha kayıyor.

Yeni adresi belli oldu

1 / 5 Dünya Kupası öncesi tatilde stres atan Quaresma’nın ayrılık söylentileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha da güçlendi.

2 / 5 Çin’e gideceği iddia edilen Q7, ‘Beşiktaş’a her şey için teşekkürler’ mesajı atınca ‘Tamam iş bitmiş’ yorumları yapıldı.

3 / 5 Akşam’ın haberine göre Quaresma, Çin’e değil Katar’a gitmeye çok yakın.

4 / 5 Daha önce Bülent Uygun’un eski takımı Al Gharafa’nın transfer listesinde yer alan Quaresma, tercihini büyük ihtimalle bu takımdan yana kullanacak.