Quaresma: Sporting'ten telefon ilk geldiğinde dalga geçtiklerini düşündüm

MYNET.COM | Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

EURO 2020 Elemeleri'nde Portekiz Milli Takımı'na çağrılmamasıyla ilgili konuşan Quaresma, "Aday kadro açıklandığında listede yer almayı umuyorsunuz ancak ben hayal kırıklığına uğramadım. Çocuklarım ve karımla zaman geçirme fırsatı doğdu" dedi.

Yıllar önce Sporting Lizbon altyapısına nasıl katıldığını da anlatan Quaresma, "Mahallede arkadaşlarımla futbol oynuyordum ve oradayken beni görmüşler. Bir gün Sporting'ten telefon geldi ve altyapılarında oynamamı istediler. Benimle dalga geçtiklerini düşünüp telefonu kapattım. Sonrasında tekrar aradılar ve bunun ciddi olduğunu anladım" şeklinde konuştu.

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ancak yönetimle anlaşma sağlayamayan 35 yaşındaki Quaresma'nın siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

