SPOR

Quaresma: Sporting'ten telefon ilk geldiğinde dalga geçtiklerini düşündüm

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Ricardo Quaresma, Portekiz Milli Takımı ve futbola başladığı Sporting Lizbon'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Portekiz'in aday kadrosuna çağrılmadığı için hayal kırıklığına uğramadığını söyleyen Quaresma, Sporting altyapısında futbola nasıl başladığını da anlattı.

Quaresma: Sporting'ten telefon ilk geldiğinde dalga geçtiklerini düşündüm

MYNET.COM | Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

EURO 2020 Elemeleri'nde Portekiz Milli Takımı'na çağrılmamasıyla ilgili konuşan Quaresma, "Aday kadro açıklandığında listede yer almayı umuyorsunuz ancak ben hayal kırıklığına uğramadım. Çocuklarım ve karımla zaman geçirme fırsatı doğdu" dedi.

Yıllar önce Sporting Lizbon altyapısına nasıl katıldığını da anlatan Quaresma, "Mahallede arkadaşlarımla futbol oynuyordum ve oradayken beni görmüşler. Bir gün Sporting'ten telefon geldi ve altyapılarında oynamamı istediler. Benimle dalga geçtiklerini düşünüp telefonu kapattım. Sonrasında tekrar aradılar ve bunun ciddi olduğunu anladım" şeklinde konuştu.

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ancak yönetimle anlaşma sağlayamayan 35 yaşındaki Quaresma'nın siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Orman: Elimizden geleni yaparızOrman: Elimizden geleni yaparız
Fikret Orman'a tepki! Resmi açıklamaFikret Orman'a tepki! Resmi açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ricardo quaresma

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Fenerbahçeli yıldız Avrupa'yı salladı

Fenerbahçeli yıldız Avrupa'yı salladı

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Yıldız transfer bombası patladı

Yıldız transfer bombası patladı

İşte Şenol Güneş'in 11'i

İşte Şenol Güneş'in 11'i

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Quaresma: Sporting'ten telefon ilk geldiğinde dalga geçtiklerini düşündüm

Q7'nin yıllar sonra gelen itirafı şaşırttı!

Fikret Orman: Hem Kulüpler Birliği hem de kulüp olarak elimizden geleni yaparız

Orman: Elimizden geleni yaparız

Karşıyaka Spor Kulübü'nden Fikret Orman'a tepki

Fikret Orman'a tepki! Resmi açıklama

Yıldız isme disiplin soruşturması

Yıldız isme disiplin soruşturması

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Kartal kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'den başkan Fikret Orman'a sert sözler

Gökhan Töre'den Fikret Orman'a sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.