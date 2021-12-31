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Quick Sigorta, elektronik ihalelerde Kefalet Sigortası'na başlıyor

31.12.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar: - "Ülkemizin ve ekonomik programlarımızın stratejik hedeflerine ulaşmasında bir adım daha atılmıştır"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, elektronik ihalelerde geçerli kefalet sigortası sunmak için tüm alt yapı ve başvuru sistemlerini mevzuata uygun hale getirdi.

Quick Sigorta'nın açıklamasına göre, kefalet senetlerinin güvenli elektronik imzayla düzenlenebilmesine imkan tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin elektronik imzalı olarak düzenlenebilmesine imkan tanınarak, elektronik kamu ihalelerinde kefalet sigortasının kullanılması yasal güvence altına alındı.

Gerekli teknik alt yapı ve hazırlıklarını tamamlayan sigorta şirketleri 3 Ocak'tan itibaren Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden düzenlenen ihalelerde elektronik imzalı kefalet senetlerini kullanabilecek.

Quick Sigorta, yüzde 100 online şekilde elektronik ihalelerde geçerli kefalet sigortası sunmak için tüm alt yapı ve başvuru sistemlerini mevzuata uygun hale getirerek, elektronik ihalelerde kefalet senedi başvurusu almaya hazır hale geldi. Şirkette kefalet sigortası başvuru, kredi skor hesaplama, değerlendirme ve sonuçlandırma gibi tüm aşamalar tamamen geliştirilen teknik altyapılar sayesinde online olarak yürütülüyor.

Konuya ilişkin daha önce yaşanan sorunların çözümü, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından gündeme alınarak takip edildi ve SEDDK tarafından "Kefalet senetlerinin elektronik imza ile düzenlenebilmesi" için hazırlanan mevzuat düzenlemesi, "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifine madde olarak eklendi.

- "Ekonomik programlarımızın hedeflerine ulaşması için adım atıldı"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Maher Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, söz konusu düzenlemeyle kefalet senetlerinin her türlü ihalelerde elektronik olarak da imzalanmasının sağlandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylece ihaleye katılımda rekabetin artması, kamunun daha çok istekli olması ve daha çok yükleniciye ulaşması hedeflenmiş, bankalar ile çalışamayan ya da çalışmayan kesimlere alternatif teminat yaratma ve yeni bir proje finansman yöntemi sunulmuştur. Ayrıca ülkemizin ve ekonomik programlarımızın stratejik hedeflerine ulaşmasında bir adım daha atılmıştır. Bu açıdan başta SEDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TSB olmak üzere kanunun çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Yaşar, bu alanlarda yapılan düzenlemelerden bahsederek, "Finansal sigortaların gelişimi için beklemekte olduğumuz diğer konuların da bir an önce düzenlemeye alınarak sigorta ürünlerinin yaygınlığı artırılması ekonomi üzerinde kaldıraç etkisi yaratabilecektir." ifadelerini kullandı.

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