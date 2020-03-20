Quick Sigorta'dan "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganıyla yeni uygulama

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de uygulanan "sosyal izolasyon" çabalarının sigorta hizmetlerini aksatmaması için "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganı ile yeni yazılım ve uygulamasını devreye aldı.

Quick Sigorta açıklamasına göre, şirket, yeni yazılım ve uygulamasını "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganı ile kullanıma sundu.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, teknoloji yatırımlarının ve söylemlerinin aslında bu tür zor zamanlarda test edildiğini belirterek, gerçek anlamda teknolojik bir şirket olmanın ön koşulunun çözüm üreten, süreçleri aksatmayan ve sigortalılarla acentelerin ihtiyaçlarına çözüm sunan yaklaşımlar olduğunu kaydetti.

Koronavirüs salgını sebebiyle devreye alınan yazılım ve uygulamaların projenin ilk aşaması olduğunu belirten Yaşar, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız sistemi koronavirüs salgını sebebiyle hemen devreye aldık. Sistem son derece sağlıklı ve entegre şekilde çalışıyor. İki temel konumuz vardı. İlki sigortalılarımıza sunduğumuz hizmetin aksamaması ve yeni sigortalıların ihtiyaç duyduğu poliçelere ulaşabilmesi. İkincisi ise acentelerimizin iş süreçlerinin aksamaması ve kazançlarının azalmaması.