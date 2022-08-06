Quiksilver X Stranger Things özel koleksiyonu Boyner'de

İSTANBUL (AA) - Boyner, Quiksilver'ın Stranger Things dizisinden ilham alarak hazırladığı Quiksilver X Stranger Things özel koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

Boyner açıklamasına göre, şirket, yepyeni bir iş birliğinden doğan özel koleksiyonunun satışına başladı.

Quiksilver markasının, Stranger Things dizisindeki karakterlerden ilham alarak hazırladığı kapsül koleksiyon sadece Boyner Cadde'de, boyner.com.tr'de, Boyner uygulaması ve Boyner Now'da müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Koleksiyonda tişört, sweatshirt ve ceket gibi parçalar, dizinin ikonik sahnelerini yansıtan renk ve çizgilerle sunuluyor.



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