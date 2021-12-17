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Trabzonspor'da yerli stoper harekatı

17.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor yerli stoper transfer etmek için harekete geçti. Hedefteki isimler ise Fatih Kuruçuk, Abdülkerim Bardakçı ve Samet Akaydın

Trabzonspor'da yerli stoper harekatı

Trabzonspor ara transfer döneminde şartların el vermesi durumunda yerli bir stoper ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Bordo-Mavililer'de sağ kanat ve sol bek mevkii için transfer çalışmaları devam ederken, teknik ekip stoper bölgesinde de rekabeti artırmayı planlıyor. Bu nedenle Trabzonspor Yönetimi, yabancı kontenjanındaki doluluğu da hesaba katarak yerli bir stoper arayışına başladı.

Gündeme gelen isimler arasında Karagümrüklü Fatih Kuruçuk, Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ve Adana Demirspor Samet Akaydın var... Ancak 3 ismin de kulübüyle sözleşmelerinin devam ediyor olması nedeniyle yüksek bonservis bedellerinin ortaya çıkıyor olması yönetimi bu transfer hamlesini yapmak için biraz daha beklemeye itti.

İlk olarak sağ kanat ardından sol bek transferleri yapıldıktan sonra bütçeye bağlı olarak bu transfer hamlesinin yapılması bekleniyor.

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transfer Trabzonspor
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