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Rachid Ghezzal'a tebrik yağdı

20.09.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın 2-0 geriye düştüğü Antalyaspor maçının 3-2 kazanmasının mimarlarından olan Rachid Ghezzal maç sonrası takım arkadaşlar ve birçok yönetici tebrik etti.

Rachid Ghezzal'a tebrik yağdı

Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olan ve 76. dakikada attığı klas golle Beşiktaş'ı 3-2'lik galibiyete taşıyan Rachid Ghezzal'a maçtan sonra tebrik yağdı.

Bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Cezayirli yıldızın, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyuncuların yanı sıra yöneticiler tarafından soyunma odasında özel olarak tebrik edildiği aktarıldı.

BASKIDAN KURTULDU

Ghezzal mucizevi galibiyetin mimarı olurken üzerindeki gol baskısından da kurtuldu. Rahat bir nefes alan ve büyük moral bulan siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 17 asiste imza atarak şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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