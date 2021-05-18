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Rachid Ghezzal açıkladı! Beşiktaş'ta kalacak mı?

18.05.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta sezonun yıldızlarından Rachid Ghezzal, sezonu çifte kupayla kapattıkları maçın sonrasında konuştu.

Rachid Ghezzal açıkladı! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası zaferinin ardından konuştu.

İki kupa kazanmalarını değerlendiren Rachid Ghezzal "Mutluyum, harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri aile ortamında gibi hissettim Takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Herkese teşekkür ederim, umarım devam eder." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş taraftarı Mario Gomez'i sevdi ama gitti. Talisca'yı sevdi ama gitti. Rachid Ghezzal'ı da sevdiler ama ne olacak?" sorusuna cevap veren Cezayirli futbolcu "Bilmiyorum, burada mutluyum. Bu hikayenin devam etmesini istiyorum. Şampiyonlar Ligi var. İşin Leicester City boyutu var. Şimdi anı yaşayalım. Taraftar da kutlasın. Onlar olmadan başardık ama bizi desteklediler. Onlarla kutlama yapmayı bekliyoruz." dedi.

Rachid Ghezzal, "Leicester City ile henüz görüşmedim ama görüşeceğim. Bakalım neler olacak." diyerek sözlerini noktaladı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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