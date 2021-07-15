Rachid Ghezzal, adım adım Galatasaray'a

Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak.

Sabah'ın haberine göre; geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyah-beyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı.

İMZA AN MESELESİ

Sarı kırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.



