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Rachid Ghezzal, adım adım Galatasaray'a

15.07.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Beşiktaş cephesinde transfer gelişmesi... Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi transfer çalımı geliyor. Sarı-kırmızılıların yaptığı 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife Cezayirli yıldız 'Evet' dedi. Öte yandan Leicester City ile de anlaşma tamam.

Rachid Ghezzal, adım adım Galatasaray'a

Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak.

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Sabah'ın haberine göre; geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyah-beyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı.

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İMZA AN MESELESİ

Sarı kırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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