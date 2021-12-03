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Rachid Ghezzal: "Ağrım yoktu! Savaşacağım"

03.12.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. İşte Ghezzal'ın sözleri...

Rachid Ghezzal: "Ağrım yoktu! Savaşacağım"
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rachid Ghezzal "Çok üzgünüz tabii ki. Kazanmayı istediğimiz bir maçtı. Kendi özgüvenimiz, taraftarımız için kazanmayı çok istedik. Yine ve yine kendi hatamızdan gol yedik. Zor zamanlardan geçiyoruz. Çok çalışmamız ve bir an önce kazanan takım kimliğine geri dönmemiz lazım." dedi.

Oyundan çıkmasıyla ilgili konuşan Ghezzal "Bir ağrım yoktu. Bu maçta oynamak için iyiydim. Sonuna kadar mücadele edeceğim bu takımın başarısı için, sonuna kadar savaşacağım. Zor durumdayız ama başımızı dik tutmalıyız. Bu ligde yapılan her hata golle cezalandırılır. Çok çalışıp geri dönmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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