SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim

Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim

16.04.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımda kalmaya sıcak baktığını ve İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi.

Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim

Beşiktaş'ta takımın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, siyah beyazlı takımdaki geleceği hakkında beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"SERGEN YALÇIN BİR EFSANE"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan övgüyle bahseden Ghezzal, "Sergen Yalçın bir efsane. Burada bir aile ortamı yaratmayı başardı. Hepimizin kendimizi rahat hissedebileceğimiz bir alan yarattı." dedi.

"KALMA KONUSUNDA POZİTİFİM"

Siyah beyazlı takımda kalmaya sıcak baktığını aktaran Rachid Ghezzal, "8 maçımız var ve bunların hepsi zor maçlar ama her şey bize bağlı. Bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Sezon, benim için çok verimli geçiyor. Kulüpler anlaşır ve şartlar oluşursa Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim." diye konuştu.

"VAR FUTBOLUN RİTMİNİ BOZUYOR"

"Biz büyün maçlara yüzde 200 ile çıkarak kazanmaya çalışacağız. VAR'ın futbolun ritmini bozduğunu düşünüyorum. Oyunun zevkini aşağı çekti. Bir gol atıyorsunuz, ofsayt var mı yok mu diye beklemek zorundasınız. Gol sevincinizi yaşayamıyorsunuz. Fakat artık oyunun bir parçası haline geldi. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Adaletsizlik dediğiniz şey, sporun doğasında var. VAR bunu kaldırmak için bir araç olabilir ama kuralların yorumlanmasının ardından karar verilmesi karmaşık oluyor. Bu kadar karışık olması işleri zorlaştırıyor.

"İÇ SAHADAKİ MAÇLARDA ORUÇ TUTACAĞIM"

"Rachid, Ramazan nasıl gidiyor? sorusunu yanıtlayan Ghezzal, "Bizim için kutsal bir ay. Oruç tutuyorum." dedi. Ardından "Maç günü tutacak mısın?" sorusuna ise "İç sahada oynayacağımız maçlarda tutacağım." karşılığını verdi.

"ASİST SAYIMDA HÜCUMCULARIN BÜYÜK KATKISI VAR"

"Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve her zaman şampiyonluğa oynadığını biliyordum. Tekrar kendimi gösterme fırsatını arıyordum. Böyle bir teklif gelince her şey yerine oturmuş oldu. Performansımdan tabii ki de çok memnunum. Takım arkadaşlarımın hakkını teslim etmem lazım, Asist sayımın yüksek olmasında birlikte oynadığım hücum oyuncularının çok büyük katkısı var."

"ERZURUMSPOR'A ATTIĞIM GOL EN İYİ 3 GOLÜMDEN BİRİ"

"BB Erzurumspor'a attığım gol, kariyerimdeki en iyi üç golden biri. Tribünde olsam ben de maskemi çıkarır ve bağırırdım. Bu olay, buranın ne kadar önemli bir futbol ülkesi olduğunu gösteriyor. Maçı anlatan bir insanın aklına böyle bir cümle geliyorsa, insanların futbolla yaşadığını anlıyorsunuz."

PARA MI, KARİYER Mİ?

Kariyer, paranın önünde gelir. Elbette parayı yok sayamayız ama önce kariyer.

BOŞ ZAMANLARINDA NE YAPIYORSUN?

Çocuklarımla vakit geçirmeyi seviyorum.

NE TÜR FİLMLER İZLERSİN?

Macera ve Bilim Kurgu.

HOBİ VE FOBİLERİN NELER?

Yüksekte durmayı sevmem. Hobim futbol oynamak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Beşiktaş'ta bir sakatlık dahaBeşiktaş'ta bir sakatlık daha
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
sihirbazz gezal

En Çok Okunan Haberler

Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi

Yola kan sızdıran kamyonet ekipleri alarma geçirdi

Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı, acil iniş yaptı

Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı, acil iniş yaptı

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Mostafa Mohamed imzayı atabilir

Mostafa Mohamed imzayı atabilir

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Fenerbahçe'de Benteke ve Marega sesleri

Fenerbahçe'de Benteke ve Marega sesleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galatasaray'da sürpriz istifa

Galatasaray'da sürpriz istifa

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.