Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim

Beşiktaş'ta takımın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, siyah beyazlı takımdaki geleceği hakkında beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan övgüyle bahseden Ghezzal, "Sergen Yalçın bir efsane. Burada bir aile ortamı yaratmayı başardı. Hepimizin kendimizi rahat hissedebileceğimiz bir alan yarattı." dedi.
Siyah beyazlı takımda kalmaya sıcak baktığını aktaran Rachid Ghezzal, "8 maçımız var ve bunların hepsi zor maçlar ama her şey bize bağlı. Bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Sezon, benim için çok verimli geçiyor. Kulüpler anlaşır ve şartlar oluşursa Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim." diye konuştu.
"Biz büyün maçlara yüzde 200 ile çıkarak kazanmaya çalışacağız. VAR'ın futbolun ritmini bozduğunu düşünüyorum. Oyunun zevkini aşağı çekti. Bir gol atıyorsunuz, ofsayt var mı yok mu diye beklemek zorundasınız. Gol sevincinizi yaşayamıyorsunuz. Fakat artık oyunun bir parçası haline geldi. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Adaletsizlik dediğiniz şey, sporun doğasında var. VAR bunu kaldırmak için bir araç olabilir ama kuralların yorumlanmasının ardından karar verilmesi karmaşık oluyor. Bu kadar karışık olması işleri zorlaştırıyor.
"Rachid, Ramazan nasıl gidiyor? sorusunu yanıtlayan Ghezzal, "Bizim için kutsal bir ay. Oruç tutuyorum." dedi. Ardından "Maç günü tutacak mısın?" sorusuna ise "İç sahada oynayacağımız maçlarda tutacağım." karşılığını verdi.
"Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve her zaman şampiyonluğa oynadığını biliyordum. Tekrar kendimi gösterme fırsatını arıyordum. Böyle bir teklif gelince her şey yerine oturmuş oldu. Performansımdan tabii ki de çok memnunum. Takım arkadaşlarımın hakkını teslim etmem lazım, Asist sayımın yüksek olmasında birlikte oynadığım hücum oyuncularının çok büyük katkısı var."
"BB Erzurumspor'a attığım gol, kariyerimdeki en iyi üç golden biri. Tribünde olsam ben de maskemi çıkarır ve bağırırdım. Bu olay, buranın ne kadar önemli bir futbol ülkesi olduğunu gösteriyor. Maçı anlatan bir insanın aklına böyle bir cümle geliyorsa, insanların futbolla yaşadığını anlıyorsunuz."
Kariyer, paranın önünde gelir. Elbette parayı yok sayamayız ama önce kariyer.
Çocuklarımla vakit geçirmeyi seviyorum.
Macera ve Bilim Kurgu.
Yüksekte durmayı sevmem. Hobim futbol oynamak.
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