Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim

Beşiktaş'ta takımın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, siyah beyazlı takımdaki geleceği hakkında beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"SERGEN YALÇIN BİR EFSANE"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan övgüyle bahseden Ghezzal, "Sergen Yalçın bir efsane. Burada bir aile ortamı yaratmayı başardı. Hepimizin kendimizi rahat hissedebileceğimiz bir alan yarattı." dedi.

"KALMA KONUSUNDA POZİTİFİM"

Siyah beyazlı takımda kalmaya sıcak baktığını aktaran Rachid Ghezzal, "8 maçımız var ve bunların hepsi zor maçlar ama her şey bize bağlı. Bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Sezon, benim için çok verimli geçiyor. Kulüpler anlaşır ve şartlar oluşursa Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim." diye konuştu.

"VAR FUTBOLUN RİTMİNİ BOZUYOR"

"Biz büyün maçlara yüzde 200 ile çıkarak kazanmaya çalışacağız. VAR'ın futbolun ritmini bozduğunu düşünüyorum. Oyunun zevkini aşağı çekti. Bir gol atıyorsunuz, ofsayt var mı yok mu diye beklemek zorundasınız. Gol sevincinizi yaşayamıyorsunuz. Fakat artık oyunun bir parçası haline geldi. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Adaletsizlik dediğiniz şey, sporun doğasında var. VAR bunu kaldırmak için bir araç olabilir ama kuralların yorumlanmasının ardından karar verilmesi karmaşık oluyor. Bu kadar karışık olması işleri zorlaştırıyor.