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Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş itirafı! 'Huzurlu bir ortam yakalayamadık' Rizespor'a gelme sebebi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.10.2024 17:31
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Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a transfer olan Rachid Ghezzal, transferi hakkında ilk kez konuştu. Cezayirli oyuncu, son zamanlarda yaşadığı sakatlıklarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, transferinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

İşte Rachid Ghezzal'ın açıklamaları;

''O GÜNLER HAFIZAMA KAZINDI''

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"Beşiktaş'taki o günler hafızama kazındı. Çok mutluydum orada. Bunların güzel hatıra olması çok iyi bir anı. Taraftarların nezdinde bu şekilde anılmak çok güzel bir duygu. Ama şu anda yüzde yüzümü Rizespor'a adadım."

BEŞİKTAŞ SAĞLIK EKİBİ İTİRAFI

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"Beşiktaş sağlık ekibiyle herhangi bir sıkıntı var diyemem. Ellerinden geleni yaptılar benim için. Geçen sene huzurlu bir ortam yakalayamadık. Çok fazla hoca değişti, benim fiziksel sıkıntılarım vardı. Takıma yardımcı olmak adına erken döndüm. Bu riski göze aldım ama bu risk ters tepti. Şu anda odak noktam hazır olmak ve maksimumu verebilmek."

RİZESPOR'A GELME SEBEBİ

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"Buraya gelmemin sebebi İlhan Hoca ve onun oyun vizyonu. Şu ana kadar sadece oyunu sonuçlara yansıtmakta zorlandık. Sezonun henüz çok başı. Pozitif kalmak gerekiyor."

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Rachid Ghezzal beşiktaş rizespor
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