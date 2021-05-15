Rachid Ghezzal'dan transfer açıklaması!

Süper Lig'de sezon sona erdi ve Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek, Galatasaray'ın 3-1 kazanmasına rağmen averajla şampiyon oldu. Siyah beyazlılarda şampiyonlukta önemli bir katkı sağlayan Rachid Ghezzal, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Göztepe maçında bir de gole imza atan Cezayirli futbolcu,"Başından sonuna kadar çok zor bir sezondu. Biz bunu kazanmayı hak ettik." açıklamalarını yaptı.

Muhabirin kendisine sorduğu "Gelecek sezon da Beşiktaş'ta olacak mısın?" sorusunu yıldız futbolcu "İnşallah" cevabını verdi.

