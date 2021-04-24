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Rachid Ghezzal: Gerekirse forvet oynarım

24.04.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rachid Ghezzal, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Rachid Ghezzal: Gerekirse forvet oynarım

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 3-1 yendiği maçta bir gol, bir asist ile oynayan Rachid Ghezzal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 final maçları kaldığını vurgulayan Cezayirli futbolcu, "Aldığımız 2 beraberlik sonrası 3 puan önemliydi. Son 5 maça giriyoruz. Bu da 5 final demek. Deplasman maçı öncesi içeride kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Eksikler için konuşan Ghezzal, "Aboubakar, Cenk ve hatta Larin'in yokluklarını arıyoruz ama onların olmaması önemli. Gökhan, bugün onların yerine çok iyi oynadı. Takım böyle oynamalı. Birlikteliğimiz, birlikte verdiğimiz savaş çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Her pozisyonda oynayabileceğini dile getiren başarılı futbolcu, "Gerekirse forvette oynarım, sağ bek, sol bek oynarım. Takıma faydalı olmak için her yerde oynarım. Takım ruhu böyledir. Artık önümüzdeki maça hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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