Rachid Ghezzal: Keşke Quaresma olabilsem

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın açıklamaları...

ALANYASPOR'U YENMELİYİZ

Galibiyet serimizden önce zor bir süreç geçirdik ama iyi rekasiyon gösterdik. Şimdi mutluyuz ve takım için elimizden geleni yapıyoruz. Kazanmak, yukarı doğru çıkış yakalamak çok güzel. Bu hafta Alanyaspor maçını da kazanmak istiyoruz

BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM

Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Taraftarların desteğine teşekkür ederim. Kendi durumum önemli değil, iyi oynamalıyız ve Beşiktaş kazanmalı.

MAHREZ İE KIYASLANMAK ONUR

Ryhan Mahrez ile kıyaslanmak onur verici. Bence en iyi Farikalı futbolcu. Onunla kıyaslanmak çok güzel.

ROSIER İLE İYİYİZ

Valentine Rosier ile aynı dili konuşuyoruz. Beraber iyi oynuyoruz. Ben ya da Rosier olmasa da aynı uyum devam etmeli. Bu takımda kim oynarsa iyi oynar.

TRANSFER İÇİN ERKEN

Beşiktaş, bana özgüven duygusu verdi. Sergen Hoca da özgüven verdi ve bana iyi hissettiriyorlar. Elimden geleni yapmak istiyorum. Transfer konuşmak için çok erken. Önce Beşiktaş'ta bir şeyler kazanmak istiyorum. Şu an sadece buna konsantreyim.

KEŞKE QUARESMA OLABİLSEM

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta bir efsane! Beşiktaş'ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim de hedeflerim var ve bunlara odaklandım.

