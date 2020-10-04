Rachid Ghezzal kimdir, nereli? Rachid Ghezzal kaç yaşında, mevkisi ne?

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı. Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu iddiaya göre yarın İstanbul'a gelecek.

RACHID GHEZZAL KİMDİR?

Rachid Ghezzal, Premier Lig'de Leicester City ve Cezayir milli takımı için kanat oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Kariyerine Ekim 2012'de ilk kez yaptığı Lyon'da başladı. 119 maç oynadı ve tüm müsabakalarda onlar için 13 gol attı. Ağustos 2017'de ücretsiz transferle Monako'ya taşındı.

