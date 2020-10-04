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Rachid Ghezzal kimdir, nereli? Rachid Ghezzal kaç yaşında, mevkisi ne?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.10.2020 21:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Leicester City'de forma giyen Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Leicester City, Mahrez'i Manchester City'ye satıp yerini Ghezzal ile doldurmuştu. Bu transferin konuşulmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar çok heyecanlandı.

Rachid Ghezzal kimdir, nereli? Rachid Ghezzal kaç yaşında, mevkisi ne?

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı. Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu iddiaya göre yarın İstanbul'a gelecek.

RACHID GHEZZAL KİMDİR?

Rachid Ghezzal, Premier Lig'de Leicester City ve Cezayir milli takımı için kanat oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Kariyerine Ekim 2012'de ilk kez yaptığı Lyon'da başladı. 119 maç oynadı ve tüm müsabakalarda onlar için 13 gol attı. Ağustos 2017'de ücretsiz transferle Monako'ya taşındı.

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Tezek kokulu Araplardan uzak durun. Bknz Sofiane, Benzia...
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