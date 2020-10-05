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Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.10.2020 20:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Leicester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta

Süper Lig'in 4. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş, transferin son günlerinde atağa kalktı.

Siyah - beyazlılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

BU VİDEO İLE DUYURULDU


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
geçti bolunun pazarı.
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