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Rachid Ghezzal: Şampiyon biz olacağız

11.05.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagümrük'e 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Rachid Ghezzal: Şampiyon biz olacağız

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Karagümrük'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftar için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Ghezzal, "Kaybettik bugün. Benim gol atmış olmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız. Kendimiz ve taraftarımız için her şeyi vereceğiz." dedi.

Şampiyonluğu istediklerini söyleyen Cezayirli, "Çok da konuşacak bir şey yok. Olay basit. Hesap kitap yok. Yenersek şampiyonuz. Yenip biz şampiyon olacağız. İnşallah kupada da galip gelip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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