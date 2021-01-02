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Rachid Ghezzal: Şu an sadece Beşiktaş’a odaklıyım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.01.2021 13:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Türkiye’de mutlu olduğunu söyledi. Takımda her şeyin iyi gittiğini belirten Ghezzal, bir gün İtalya’ya dönmek istediğini açıkladı.

Rachid Ghezzal: Şu an sadece Beşiktaş’a odaklıyım

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Ghezzal, "Şu an için her şey çok iyi gidiyor. Takımımız iyi ve teknik direktörümüz de bana güveniyor. Düzenli forma şansı da buluyorum ve ligde de iyi bir konumda bulunuyoruz. Umarım böyle devam ederiz. İstanbul ile Floransa arasında bir fark yok. Ben ve ailem İstanbul’da iyi vakit geçiriyoruz. Buradaki spor tesisleri daha da iyi" dedi.

"FORM YAKALAMAMDA RİBERY ETKİLİ OLDU"

Fiorentina'daki eski takım arkadaşı Franck Ribery hakkında da konuşan Ghezzal, "Ribery ile Fiorentina'da tanışma fırsatım oldu. Hala iletişim halindeyiz. Karantina sonrası formumu yakalamamda bana çok destek oldu. Beşiktaş maçlarından önce onun dedikleri aklıma geliyor ve bu sözlerle motive oluyorum" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK KAZANIRIM"

Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamaya odaklandığını belirten Ghezzal, "Fiorentina'da kalmak isterdim. Bu takımda kendimi iyi hissediyordum, ayrıca sahada çok eğleniyordum. Ancak maalesef iki takım yeniden anlaşamadı. İtalyan futbolunu ve bu ülkedeki yaşamı seviyorum. Gelecekte geri dönüş neden olmasın? Ancak şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım. Umarım bu takımla şampiyonluk kazanırım" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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