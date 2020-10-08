Radamel Falcao: Artık tamamlanmış bir Falcao'yum

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, milli takımda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yıldız isim, "Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım ve her idmandan zevk alıyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Ligi'nde geçirdiğim zamanı pozitif buluyorum. Zamanla her şeyi öğrendim. Futbolla ilgili değişik duyguları var. Yakaladığım şansları değerlendirmeye çalıştım ve goller de attım.
9 numara oynarken daha efektif bir oyuncuyum. Modern futbolda artık forvetler daha fazla hareket etmek zorunda. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hareketlilik artıyor. Şu anda, ben daha tamamlanmış bir Falcao'yum.
Futbol kariyerimin son dönemindeki tecrübelerimin ardından şu anda futbol anlamında daha dolu hissediyorum, daha komple bir futbolcu oldum. Benim uzmanlık alanımın üzerine çalışıyorum, bu da ceza alanına yakın, kalenin önünde olmamı gerektiriyor.
Çok heyecanlı ve mutluyum. Futbola başladığımda milli takımda bu kadar kupa için mücadele edebileceğimi hayal edemezdim. Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım ve her idmandan zevk alıyorum.
Şu anda birçok Kolombiyalı zor günler geçiriyor, bunun farkındayım. Tüm dünya zor zamanlar geçiriyor. Özel bir durumun içindeyiz. Taraftarlarımız olmayacak ama biz onları mutlu etmek için uğraşacağız.
Kolombiya'da artık çok tecrübeli golcüler var. Muriel var, Zapata var. Zapata kariyerinin önemli bir noktasında ve artık milli takımın da önemli bir oyuncusu.
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