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Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde sessiz

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yeni sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisinde sessiz kaldı.

Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde sessiz

Karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Mbaye Diagne'ye bırakan Radamel Falcao, bu olaya bir hayli kızdı.

Sahada kaldığı 71 dakikada 1 şut denemesi yapan ve onda da isabet kaydedemeyen 34 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, oyundan alınınca söylenerek soyunma odasının yolunu tuttu.

Kolombiyalı oyuncu Süper Lig kariyerinde ilk 11'de sahaya çıktığı sadece 2 karşılaşmada ceza sahasında topla buluşamadı. 28 Eylül 2019'daki Fenerbahçe maçının ardından Falcao, yine rakip ceza sahasında topla bir araya gelemedi.

MAÇI ŞUT ÇEKMEDEN TAMAMLADI

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'de yeni sezona hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı- Kırmızılılar'ın 3-1 kazandığı Gaziantep mücadelesinde 2 gol ve 1 asistle oynayan, 2-0 yendikleri Başakşehir mücadelesinde de 1 sayı kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam ilk 11'de çıktığı Fenerbahçe mücadelesini ise pas geçti.

71 dakika sahada kalan Falcao, oyunu rakip kaleye şut çekemeden tamamladı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
MaLcaooo
DOMADESE GELDİMİ GAYIR GUYUR SALATALIĞA GELDİMİ TOKTOR BU NE :)) ATITORDU HER HAFTA EEEEE
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