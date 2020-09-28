Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde sessiz

Karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Mbaye Diagne'ye bırakan Radamel Falcao, bu olaya bir hayli kızdı.

Sahada kaldığı 71 dakikada 1 şut denemesi yapan ve onda da isabet kaydedemeyen 34 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, oyundan alınınca söylenerek soyunma odasının yolunu tuttu.

Kolombiyalı oyuncu Süper Lig kariyerinde ilk 11'de sahaya çıktığı sadece 2 karşılaşmada ceza sahasında topla buluşamadı. 28 Eylül 2019'daki Fenerbahçe maçının ardından Falcao, yine rakip ceza sahasında topla bir araya gelemedi.

MAÇI ŞUT ÇEKMEDEN TAMAMLADI

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'de yeni sezona hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı- Kırmızılılar'ın 3-1 kazandığı Gaziantep mücadelesinde 2 gol ve 1 asistle oynayan, 2-0 yendikleri Başakşehir mücadelesinde de 1 sayı kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam ilk 11'de çıktığı Fenerbahçe mücadelesini ise pas geçti.

71 dakika sahada kalan Falcao, oyunu rakip kaleye şut çekemeden tamamladı.

