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Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

5 haftada 4 gol atsa da eleştirilerin odağında olan Radamel Falcao'ya talip çıktı. Al Ittihad Sportif Direktörü Ali Diab, "Üst düzey bir santrfor almak istiyoruz. Radamel Falcao, o isimlerden biri" dedi. Kolombiya ve Arap basınına yansıyan haberlere göre ise Suudi ekibi, Falcao için G.Saray’la pazarlıklara başlayacak. Ancak Falcao’yu bir tek Al Ittihad istemiyor. Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami de El-Tigre’nin peşinde.

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'a geldiği günden bu yana eleştirilerin odağında olan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma veda edebilir. Sarı-Kırmızılı yönetimin de maaşından dolayı elden çıkarmak istediği Kolombiyalı yıldıza Arabistan’dan talip çıktı.

Al Ittihad’ın Sportif Direktörü Ali Diab, bir radyoya yaptığı açıklamada, "Wilfried Bony’nin durumu şu anda karmaşık. En az onun kadar uzun üst düzey bir santrfor almak istiyoruz. Radamel Falcao, o isimlerden biri olabilir ama olmayabilir de" dedi.

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MENAJERİ TÜRKİYE’YE GELDİ

Kolombiya ve Arap basınına yansıyan haberlere göre ise Suudi ekibi, Falcao için G.Saray’la pazarlıklara başlayacak. Ancak Falcao’yu bir tek Al Ittihad istemiyor. Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami de El-Tigre’nin peşinde. Öte yandan Falcao’nun, Venezuellalı menajer ve işadamı Norman Capuozzo’yu Türkiye’de ağırlaması da transfer söylentilerini güçlendirdi. Norman Capuozzo’nun Alanya maçını izlemesi Falcao’nun Türkiye’den ayrılma planlarıyla ilgili bir gelişme olarak yorumlandı.

KOLOMBİYA BASINI: SKANDAL

Ülkesinde çok sevilen ve el üstünde tutulan Falcao ile ilgili Başkan Mustafa Cengiz’in geçtiğimiz günlerde basına yansıyan sözleri Kolombiya’da büyük tepki çekti. Kolombiya basınından "antena2.com" adlı site Cengiz’in Falcao hakkındaki sözlerini 'Skandal' olarak yorumladı. Haberde; Forma satışındaki düşüklüğün bile Falcao’ya mâl edildiği, El-Tigre’nin Terim’in en önemli referans oyuncularından biri olduğuna vurgu yapıldı. Falcao’nun aldığı maaşın sürekli gündeme getirilmesi eleştirildi.

(AKŞAM)


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