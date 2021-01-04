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Radamel Falcao, Konya'da yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.01.2021 15:10 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Radamel Falcao, Galatasaray'ın Konya kafilesinde yer almadı.

Radamel Falcao, Konya'da yok

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak Galatasaray'da maç kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçında sonradan oyuna giren ancak sakatlanarak kenara gelen Radamel Falcao, Konya kafilesinde yer almadı.

Corona virüsü atlattıktan sonra henüz sahalara dönemeyen Ryan Babel ise kadroya alındı. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Arda Turan ise Konyaspor maçında görev alamayacak olmasına rağmen kafilede olacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Konya kafilesi şu şekilde:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk

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