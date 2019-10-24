Radamel Falcao'nun paylaştığı siyasi mesaj olay yarattı

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya’da yaklaşan seçimlerle ilgili bir paylaşım yaparken gelen tepkiler üzerine videosunu sildi ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü'nün haberine göre; Kolombiya’da 27 Ekim’de yapılacak yerel ve bölgesel seçimler öncesinde bir video yayınlayan Falcao, Muhafazakar Parti adaylarından Mauricio Aguilar’a selam gönderip başarılar dilerken Santander’deki hayranlarının bu isme oy vermesini istedi.

Falcao videoda, “Selamlar Mauricio Aguilar, İstanbul’dan selamlar yolluyorum ve seçimlerde başarılar diliyorum. Bu yeni projede Tanrı sizi korusun ve elinizden gelenin en iyisini yapmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Video Aguilar’ın aday olduğu Santander’de büyük yankı uyandırırken birçok kişiden de eleştiri geldi. Twitter’da birçok kullanıcı Falcao’nun bu paylaşımı para karşılığında yaptığı yorumunda bulunurken “Falcao, Aguilar ailesinin ne olduğu hakkında fikri yok. Aguilar ailesinin yolsuzluk ağını umursamıyor gibi” denildi.