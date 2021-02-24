Radamel Falcao'nun yerine Danny Welbeck geliyor!

Galatasaray'ın gelecek sezona yönelik transfer operasyonuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.Sezon bitimiyle birlikte Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun durumunu masaya yatıracak olan sarı-kırmızılılar bu bölgeye bir takviye planlıyor.Deneyimli santrforun yerini yine dünyaca ünlü bir isimle doldurmak isteyen Aslan, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig'de buldu.

WELBECK'E YAKIN TAKİP!

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Brighton'ın yıldızı Danny Welbeck'i yakın takibe aldı.Galatasaray yönetimi, kariyerinde İngiltere'den başka bir ülkede forma giymeyen 30 yaşındaki oyuncu ile temasa geçmeyi planlıyor. İngiltere'de çıkan haberlere göre Welbeck ile sezon sonu için anlaşma sağlandı. Bu sezon Premier Lig'de 12 maçta forma giyen Danny Welbeck, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.