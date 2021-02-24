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Radamel Falcao'nun yerine Danny Welbeck geliyor!

24.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Radamel Falcao'nun yerine Danny Welbeck geliyor!

Büyük umutlarla kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bırakan Radamel Falcao ile yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılar, bir süredir arayışlarını sürdürüyordu. Hücum bölgesi için geçtiğimiz haftalarda Aaron Boupendza'yı da gündemine alan Galatasaray, aradığı yıldızı Premier Lig'de buldu ve dünyaca ünlü isimle temasa geçme kararı aldı. İşte flaş Galatasaray transfer gelişmesinin detayları....

Galatasaray'ın gelecek sezona yönelik transfer operasyonuyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.Sezon bitimiyle birlikte Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun durumunu masaya yatıracak olan sarı-kırmızılılar bu bölgeye bir takviye planlıyor.Deneyimli santrforun yerini yine dünyaca ünlü bir isimle doldurmak isteyen Aslan, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig'de buldu.

WELBECK'E YAKIN TAKİP!

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Brighton'ın yıldızı Danny Welbeck'i yakın takibe aldı.Galatasaray yönetimi, kariyerinde İngiltere'den başka bir ülkede forma giymeyen 30 yaşındaki oyuncu ile temasa geçmeyi planlıyor. İngiltere'de çıkan haberlere göre Welbeck ile sezon sonu için anlaşma sağlandı. Bu sezon Premier Lig'de 12 maçta forma giyen Danny Welbeck, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
gs nin forvet almasina gerek yok ki en büyük forvetleri hakemler .. adamlara ber mac 1 tane banko penalti veriyorlar..
eski yıldızlara para yedirmekten usanmıyoruz. Gençlere yatırım yapılmalı...
İsim falan açıklamayın ondan sonra malukatlar araya girip fiyat artırıyor
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