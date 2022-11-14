SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Radamel Falcao Türkiye'ye geri dönüyor! Resmen belli oldu...

Radamel Falcao Türkiye'ye geri dönüyor! Resmen belli oldu...

14.11.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Galatasaray'da da forma giymiş olan Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao'nun takımı Rayo Vallecano, Dünya Kupası arasında Türkiye'ye gelerek Galatasaray ve Fenerbahçe ile olmak üzere iki hazırlık mücadelesi yapacağını duyurdu. İşte karşılaşmaların detayları...

Radamel Falcao Türkiye'ye geri dönüyor! Resmen belli oldu...

Dünya Kupası arası için liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen kulüpler, hazırlık karşılaşmaları ile bu süreyi değerlendirmek istiyor. Bu kulüplerden biri de daha önce Galatasaray'da forma giymiş olan Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano... İspanyol ekibinden yapılan açıklamaya göre; 28 Kasım'da İspanya'dan yola çıkacak olan Rayo Vallecano, 30 Kasım'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, bu maçın ardından 3 Aralık'ta ise Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Rayo Vallecano böylece tarihinde ilk kez Türkiye'de Türk takımlarıyla karşılaşmış olacak.

FALCAO GERİ DÖNÜYOR

hoıjoj

Rayo Vallecano, hazırlık maçı duyurusunda Radamel Falcao ile Galatasaray'ın geçmişine ayrı bir parantez açtı. Söz konusu açıklamada, Rayo Vallecano'ya Galatasaray'dan transfer olan Kolombiyalı golcünün sarı kırmızılı takımda başarılarla dolu iki sezon geçirdiği ve taraftarların kalbinde ayrı bir yeri olduğu belirtildi.

VILLARREAL DE GELİYOR

oıjnıoujn

Rayo Vallecano'nun ardından Villarreal de Dünya Kupası arasında İstanbul'a gelerek 3 Aralık'ta Fenerbahçe'yle, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la hazırlık maçları oynayacağını açıkladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Spor camiası, patlama sonrası tek yürek olduSpor camiası, patlama sonrası tek yürek oldu
Beşiktaş-Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle ertelendi!Beşiktaş-Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle ertelendi!
'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...
Anahtar Kelimeler:
son dakika falcao fenerbahçe galatas galatasaray

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı

'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...

'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Neden olmasın?' Crespo ve Milli Takım yanıtı...

'Neden olmasın?' Crespo ve Milli Takım yanıtı...

Beşiktaş-Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle ertelendi!

Beşiktaş-Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle ertelendi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Koreli bir kadına dönüşmüştü! Yeniden İngiliz bir adam olacak

Koreli bir kadına dönüşmüştü! Yeniden İngiliz bir adam olacak

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.