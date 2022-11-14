Radamel Falcao Türkiye'ye geri dönüyor! Resmen belli oldu...

Dünya Kupası arası için liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen kulüpler, hazırlık karşılaşmaları ile bu süreyi değerlendirmek istiyor. Bu kulüplerden biri de daha önce Galatasaray'da forma giymiş olan Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano... İspanyol ekibinden yapılan açıklamaya göre; 28 Kasım'da İspanya'dan yola çıkacak olan Rayo Vallecano, 30 Kasım'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, bu maçın ardından 3 Aralık'ta ise Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Rayo Vallecano böylece tarihinde ilk kez Türkiye'de Türk takımlarıyla karşılaşmış olacak.

FALCAO GERİ DÖNÜYOR

Rayo Vallecano, hazırlık maçı duyurusunda Radamel Falcao ile Galatasaray'ın geçmişine ayrı bir parantez açtı. Söz konusu açıklamada, Rayo Vallecano'ya Galatasaray'dan transfer olan Kolombiyalı golcünün sarı kırmızılı takımda başarılarla dolu iki sezon geçirdiği ve taraftarların kalbinde ayrı bir yeri olduğu belirtildi.

VILLARREAL DE GELİYOR

Rayo Vallecano'nun ardından Villarreal de Dünya Kupası arasında İstanbul'a gelerek 3 Aralık'ta Fenerbahçe'yle, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la hazırlık maçları oynayacağını açıkladı.



