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Radamel Falcao'ya Real Madrid talip

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.01.2021 10:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın tecrübeli Kolombiyalı forvetine Real Madrid kanca taktı. İspanya basını ise yedek forvet arayan Real Madrid'in, Falcao'yu istediğini yazdı.

Radamel Falcao'ya Real Madrid talip

Galatasaray'ın sürekli sakatlık sorunu yaşayan yıldızı Falcao’ya dev talip. Bomba iddia İspanya basınından geldi.

Fichajesnet internet sitesi, yedek forvet arayan Real Madrid’in Kolombiyalı Radamel Falcao’yu seçenekler arasına aldığını yazdı.

ZIDANE DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray’ın 5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için Kolombiyalı’nın gidişine izin verileceği belirtilen haberde, "Zidane, Falcao’yu ciddi ciddi düşünüyor. Transferde tek sorun, Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar. Kadro derinliği için Real kesinlikle forvet almalı" denildi.

(AKŞAM)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Real ne yapsın bu yaştan sonra.bizde 29 maç a çıkmış .30 dan fazla maçta yok.keske satılsa
sakatlanmadığı sürece çok gol atar Real de çünkü adamın ayağına çok pas atarlar orta açarlar ceza alanında bizde ne orta açmayı beceriyorlar ne adam gibi ara pas atmayı
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