Radamel Falcao'ya Real Madrid talip

Galatasaray'ın sürekli sakatlık sorunu yaşayan yıldızı Falcao’ya dev talip. Bomba iddia İspanya basınından geldi.

Fichajesnet internet sitesi, yedek forvet arayan Real Madrid’in Kolombiyalı Radamel Falcao’yu seçenekler arasına aldığını yazdı.

ZIDANE DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray’ın 5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak için Kolombiyalı’nın gidişine izin verileceği belirtilen haberde, "Zidane, Falcao’yu ciddi ciddi düşünüyor. Transferde tek sorun, Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar. Kadro derinliği için Real kesinlikle forvet almalı" denildi.

(AKŞAM)